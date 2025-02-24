Irak'tan Gazze'ye Hastane Projesi

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BAĞDAT, 24 Şubat (Xinhua) -- Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani çatışmalardan etkilenen Filistinlilere destek olmak amacıyla Gazze'de bir hastane inşa edeceklerini duyurdu.

Başbakanlık ofisinden pazar günü yapılan açıklamada bu kararın, İsrail ile Hamas arasında 15 ay süren çatışmalar sırasında Gazze'deki hastanelerde gönüllü olarak çalışan Iraklı doktor Muhammed Taher Ebu Ragheef ile yapılan bir görüşme sırasında alındığı belirtildi.

Açıklamada, planlanan "Irak Hastanesi"nin, Bağdat'ın Filistin davasına olan insani taahhüdünü vurguladığı ifade edildi.

Ebu Ragheef'in Gazze'deki sağlık çalışmalarına övgüde bulunan ve onu "tüm Iraklılar için bir gurur kaynağı" olarak nitelendiren Sudani, doktora Bağdat'ın merkezinde bir konut hediye edilmesi ve diplomatik pasaport verilmesi talimatını verdi.