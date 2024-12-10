Irak'tan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika
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Irak'tan İsrail'e Sert Kınama

Irak Dışişleri, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki eylemlerini uluslararası hukuka aykırı buldu.

10.12.2024 11:43
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BAĞDAT, 10 Aralık (Xinhua) -- Irak Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesini güçlü şekilde kınadı.

Bakanlık pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Bu eylem, uluslararası hukukun ve uluslararası meşruiyetin ilgili kararlarının alenen ihlalini teşkil etmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, Suriye'nin egemenliğine saygı duymanın ve Suriye'nin istikrar, birlik ve toprak bütünlüğünü korumanın önemini vurgulayarak, Suriye'nin içişlerine karışmaktan uzak durma gereğine dikkat çekti.

Bakanlık, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası topluma, söz konusu saldırıyı kınama ve Suriye'deki mevcut durumu istismar eden bu türden ihlallere son vermek için önlemler alma sorumluluklarını yerine getirme çağrısı da yaptı.

Suriye ve İsrail kaynaklarına göre İsrail ordusu, İsrail ile Suriye arasında 1974 yılında imzalanan ateşkes anlaşması çerçevesinde oluşturulan askerden arındırılmış tampon bölgeye girerek pazartesi günü itibarıyla sınır bölgelerinin kontrolünü ele geçirmişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Irak'tan İsrail'e Sert Kınama - Son Dakika

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