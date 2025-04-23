Irak ve Fransa'dan Ortak Açıklama

Irak'ın başkenti Bağdat'ı ziyaret eden Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot, Iraklı mevkidaşı Fuad Hüseyin ile Irak, Suriye ve Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

Irak resmi ajansı INA'ya göre, Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Fransız mevkidaşı Barrot, Bağdat'taki Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Hüseyin, Irak ve Fransa ilişkilerinin geniş ve çok yönlü olduğunu belirterek Fransa'nın terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyondaki rolünden söz etti.

Iraklı Bakan, iki ülkenin savunma alanında işbirliğini ve Fransa'dan silah alımını görüştüklerini söyledi.

Suriye'de istikrarın sağlanmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Hüseyin, "Suriye'nin istikrarı, Irak ve dünya için önemli. Tüm Suriyeli tarafları kapsayan bir siyasi sürecin kurulmasını umuyoruz." dedi.

İran ve ABD arasındaki müzakereler hakkında ise Hüseyin, müzakereleri desteklediklerini dile getirdi.

Hüseyin "Bölgenin savaştan uzak tutulması gerekiyor ve müzakerelerin barışçıl çözümler için tek yol olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

"Güçlü bir Irak bölge için de güç kaynağı"

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot da Irak'ın egemenliğini desteklediklerini belirterek güçlü bir Irak'ın bölge için de güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Irak'ın bölgesel istikrar açısından yeniden etkin bir rol üstlendiğini vurgulayan Fransa Dışişleri Bakanı, Suriye ve Gazze'ye dair ise şunları söyledi:

"Suriye'nin bölünmemesi gerekiyor. Gazze için siyasi bir çözüm şart ve insani yardımların ulaştırılması da önemli. Gazze'nin yeniden inşası için Arap planını destekliyoruz."