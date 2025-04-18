İran, ABD'nin Yemen Saldırısını Kınadı

İran, ABD'nin Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na düzenlediği ve ve en az 74 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin, ABD tarafından Yemen'in altyapısını hedef alan saldırıları kınadığını bildirdi.

Saldırıların "uluslararası hukukun açık bir ihlali" olduğunu belirten Bekayi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırganlığının Washington yönetimini işgal altındaki Filistin'de İsrail'in sürdürdüğü soykırımın "suç ortağı" haline getirdiğini ifade etti.

ABD'nin Yemen'e saldırılarının ve ülkenin sivil altyapısının tahrip edilmesinin Yemen'de insanların öldürülmesinin, bölgede güvensizliği tırmandırdığını ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiğini kaydeden Bekayi, bu saldırıların durdurulması konusunda İslam ülkelerinin sorumluluğuna işaret etti.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi de ABD'ye ait uçak ve savaş gemilerinin Husilerin hedefi olacağını belirterek saldırılarını sürdürdüğü sürece deniz seferlerindeki engellemelerin Washington'ı da kapsayacağını söylemişti.

ABD, Yemen'in batısındaki Hudeyde kentinde bulunan Ras İsa Limanı'na gece saatlerinde hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda şu ana kadar 74 kişinin hayatını kaybettiği, 171 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.