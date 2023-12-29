İran Belediye Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arası işbirliği için iyi bir örnek

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ÇEKİM TARİHİ: Eski röportaj görüntüleri

TARİH: 29 Aralık 2023

1. Çin'den çeşitli görüntüler

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alireza Zakani, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, elverişli bir gelecek inşa etmek üzere ülkeler için kolektif işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Zakani, inisiyatifin tüm katılımcı ülkeler için öncü bir fikir olduğunu ve kazan-kazan sonuçlar getirdiğini söyledi.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni oluşturma fikri yeni ve fütüristik bir düşünce, aynı zamanda hem kara hem de deniz ulaşım yollarını entegre eden yaratıcı bir fikir. Bu yeni fikir, inisiyatife üye tüm ülkelere büyük faydalar sağlayacak. Dolayısıyla inisiyatif bölgedeki tüm ülkeler için kazan-kazan sonuçlar getirecek ve biz de inisiyatifin ilerlemesine kesinlikle yardımcı olacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor.

(XHTV)