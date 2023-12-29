 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran Belediye Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arası işbirliği için iyi bir örnek - Son Dakika
Üye Girişi

İran Belediye Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arası işbirliği için iyi bir örnek

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alireza Zakani, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, elverişli bir gelecek inşa etmek üzere ülkeler için kolektif işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti. Zakani, inisiyatifin tüm katılımcı ülkeler için öncü bir fikir olduğunu ve kazan-kazan sonuçlar getirdiğini söyledi.

İran Belediye Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arası işbirliği için iyi bir örnek
29.12.2023 - 15:28,
Abone Ol

Dosya Boyutu: 62.10 MB

ÇEKİM TARİHİ: Eski röportaj görüntüleri

TARİH: 29 Aralık 2023

1. Çin'den çeşitli görüntüler

İran'ın başkenti Tahran'ın Belediye Başkanı Alireza Zakani, Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin, elverişli bir gelecek inşa etmek üzere ülkeler için kolektif işbirliğine iyi bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Zakani, inisiyatifin tüm katılımcı ülkeler için öncü bir fikir olduğunu ve kazan-kazan sonuçlar getirdiğini söyledi.

"Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni oluşturma fikri yeni ve fütüristik bir düşünce, aynı zamanda hem kara hem de deniz ulaşım yollarını entegre eden yaratıcı bir fikir. Bu yeni fikir, inisiyatife üye tüm ülkelere büyük faydalar sağlayacak. Dolayısıyla inisiyatif bölgedeki tüm ülkeler için kazan-kazan sonuçlar getirecek ve biz de inisiyatifin ilerlemesine kesinlikle yardımcı olacağız."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Tahran'dan bildiriyor.

(XHTV)

Kaynak: Xinhua
YORUMLAR

Çin Halk Cumhuriyeti, Aralık, Tahran, İran, Ulaşım, Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Belediye Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arası işbirliği için iyi bir örnek - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:27:27. #1.11#
SON DAKİKA: İran Belediye Başkanı: Kuşak ve Yol İnisiyatifi, ülkeler arası işbirliği için iyi bir örnek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement