İran Büyükelçisi Emani, Lübnan'a Gitmedi - Son Dakika
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İran Büyükelçisi Emani, Lübnan'a Gitmedi

Emani, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili çağrıya mazeret gösterip gitmediğini açıkladı.

23.04.2025 13:38
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İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani, Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili geçen hafta sosyal medyada yaptığı paylaşım üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığı halde gitmediğini söyledi.

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani, Lübnan yerel televizyonlardan el-Cedid'e konuştu.

Geçen hafta Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım üzerine Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını aktaran Emani, "Lübnan Dışişleri Bakanlığına çağrıldım bugün ancak mazeret gösterip gitmedim. Yeniden çağrılmam için henüz bir tarih belirlenmedi." dedi.

Hizbullah'ın silahlarıyla ilgili soru üzerine Lübnanlı taraflar arasında sağlanacak mutabakata bağlı kalacaklarını dile getiren Emani, Hizbullah ve Hamas'ın İsrail'e karşı yenilmediklerini savunmadı.

Lübnan'da geçen yıl çağrı cihazlarının patlatıldığı saldırılarda yaralanan İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani, söz konusu cihazların bir savaş aracı olmadığını ve İsrail'in bunları patlatarak bir suç işlediğini kaydetti.

İsrail saldırılarından zarar gören Lübnan halkına yardım etmek istediklerini anlatan Emani, bu konuda uluslararası taraflarla iletişim kurduklarını ve yeniden imar konusunda Lübnan hükümetiyle işbirliği yapmak istediklerini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı henüz İran ziyareti için davet etmediklerinin altını çizen Emani, Lübnan'ın içinden geçtiği koşulları anlayışla karşıladıklarına işaret etti.

Emani, Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selam'ın Tahran ziyaretine de değinerek, söz konusu ziyaretin gerilimi düşürme hedefiyle yapıldığını ve bölgenin de çıkarına olduğunu söyledi.

Emani'nin silahlarla ilgili paylaşımı

İran'ın Beyrut Büyükelçisi Emani, 18 Nisan'da X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'daki Hizbullah'ın silahlarına işaretle şunları savunmuştu:

"Silahsızlandırma ülkelere karşı açıkça bir komplodur. ABD'nin Siyonist oluşumu (İsrail'i) en modern füze ve silahlarla donattığı bir dönemde diğer bazı ülkeleri de silahlanma veya ordularını güçlendirmeyi engelliyor. ABD ayrıca, diğer bazı ülkelere de çeşitli gerekçelerle baskı kurarak silahlarını kısmaları veya yok etmelerini istiyor. O ülkelerin bu talepler doğrultusunda silahları teslim etmeleri halinde işgal ve saldırılara maruz kalırlar. Tıpkı Irak, Libya ve Suriye'de olduğu gibi."

İran'da kendilerinin bölgenin halkları üzerindeki bu tehlikenin farkında olduklarını ve başka halkların düşman tuzağına düşmesine karşı uyardıklarını iddia eden Emani, caydırıcı gücün istiklal ve bağımsızlık için savunmanın ön hattı olduğuna işaret etmişti.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım da aynı saatlerde yaptığı televizyon konuşmasında, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çekerek, "Kimsenin Hizbullah'ın veya direnişin silahlarını almasına izin vermeyeceğiz. Çünkü Hizbullah ve direniş birdir. Bu düşünceyi sözcüğünüzden çıkarmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Büyükelçisi Emani, Lübnan'a Gitmedi - Son Dakika

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