İran, Çin ile İlişkilerini Güçlendirecek

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TAHRAN, 29 Kasım (Xinhua) -- İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ülkesinin Çin ile ilişkilerini geliştirmeye kararlı olduğunu söyledi.

Kalibaf açıklamasını çarşamba günü Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Xinhua'nın ikili işbirliği hakkındaki sorusu üzerine yaptı.

Çin-İran ilişkilerinin ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde "stratejik, kalıcı ve etkili" olduğunu kaydeden Kalibaf, iki ülke arasında çevre, ekonomi, kültür, siyaset, güvenlik ve savunma gibi alanlardaki bağlantıların önemli olduğunu vurguladı.

Kalibaf, BRICS ve Shanghai İşbirliği Örgütü gibi çok taraflı mekanizmaların iki ülkeye ilişkilerini ve işbirliğini genişletmek için yeni fırsatlar sunduğunu da sözlerine ekledi.