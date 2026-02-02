İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada İran'ın nükleer programı konusunda kendileriyle müzakere halinde olduğunu belirtmişti. İran kanadından müzakerelere ilişkin ilk karşılık geldi.

GÖRÜŞMELER BİRKAÇ GÜN İÇERİSİNDE BAŞLAYACAK

İran medyası, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdiğini duyurdu. Fars Haber Ajansı'na göre ABD ile görüşmelerin birkaç gün içerisinde Türkiye'de yapılması bekleniyor.

GELİŞMİŞ SAVAŞ UÇAĞI FİLOLARI BÖLGEYE KONUŞLANDIRILIYOR

Öte yandan; ABD, İran genelinde bir süredir ekonomik şikayetler nedeniyle süregelen gösterilerde protestoculara desteğini açıklarken, Tahran yönetimiyle müzakere söylemlerinin arka planında da ülkeye saldırı seçeneklerini değerlendirmeye devam ediyor. Ocak ayının başından bu yana ABD medyasına konuşan hükümet ve ordu yetkilileri, İran'la gerilim tırmanırken hava ve deniz gücünün de hızla Orta Doğu'ya yönlendirildiğini vurguluyor. Buna göre, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) uçak gemisi taarruz grubu, gelişmiş savaş uçağı filoları ve füze savunma sistemlerini bölgeye konuşlandırıyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 28 Ocak'ta İran'a doğru devasa deniz gücünün ilerlediğini açıklamasının ardından da bölgeye sevkiyatın devam ettiği belirtiliyor.

"EN SON MÜZAKERE ETTİKLERİNDE NÜKLEERLERİNİ DEVRE DIŞI BIRAKMAK ZORUNDA KALDIK"

Askeri hareketlilik sürerken bir yandan da "müzakere" konusu gündemde tutuluyor. Dün yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgedeki müttefiklerinin İran'ın her zaman müzakereye açık olduğu yönündeki sözleri hatırlatılan Trump, bu bilgiyi doğrularken İran ile yapılacak müzakereden bir sonuç alınması konusunda daha önceki olumsuz pazarlıklara atıfta bulundu. Trump, "Bu doğru ama müzakere ediyorlar, dolayısıyla ne olacağını göreceğiz. En son müzakere ettiklerinde nükleerlerini devre dışı bırakmak zorunda kaldık, işe yaramadı." değerlendirmesinde bulundu.

HAMANEY: EĞER BİR SAVAŞ BAŞLATILIRSA...

ABD ile gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulunan İran'ın dini lideri Ali Hamaney ise, "Amerikalılar şunu bilsin ki, eğer bir savaş başlatırlarsa bu kez savaş bölgesel olacaktır" demişti. Hamaney, Washington yönetiminin zaman zaman savaştan, uçaklardan ve savaş gemilerinden bahsetmelerinin yeni bir durum olmadığını belirterek, "Geçmişte de ABD'liler defalarca söylemlerinde tehdit etmiş, 'Tüm seçenekler masada' demişlerdi. Buna savaş seçeneği de dahildi" açıklamasını yapmıştı.