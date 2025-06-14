İran'ın Kum kentinde İsrail'e ait 3 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğü bildirildi.
Kum Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Kum semalarında 3 İsrail İHA'sı imha edildi.
İran'ın Fordo'daki nükleer tesisi Kum kentinin yakınlarından yer alıyor.
Son Dakika › Güncel › İran'da 3 İsrail İHA'sı Düşürüldü - Son Dakika
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