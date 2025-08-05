İran'ın güneyinde yer alan Kirman eyaletinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tahran Üniversitesi Sismoloji Merkezinden yapılan açıklamaya göre; saat 08.36'da meydana gelen sarsıntı eyalete bağlı Zehkelut kentinde yaşandı.
Deprem, yerin 28 kilometre derinliğinde gerçekleşirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Güncel › İran'da 5,4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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