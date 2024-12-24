İran'da Elektrik Kesintileri Tarımı Tehdit Ediyor - Son Dakika
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İran'da Elektrik Kesintileri Tarımı Tehdit Ediyor

İran Meclisi, elektrik kesintilerinin tarımı yok etme tehlikesi oluşturduğunu vurguladı.

24.12.2024 15:17
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İran Meclisi Fars Milletvekili Ümid Nasibi, elektrik kesintileri nedeniyle ülke tarımının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

İranlı İşçiler Haber Ajansı'na (ILNA) göre, Nasibi, mecliste milletvekillerine hitaben konuşmasında elektrik kesintisi sorununa değindi.

Yaşanan elektrik krizi nedeniyle halkın öfkeli olduğuna işaret eden Nasibi, "Günde 10 saat elektrik kesintisi, tarım, bahçeler, tarlalar ve sebze üretiminin tamamen yok olması demektir." dedi.

"Enerji tasarrufu yapan meskenler ödüllendirilsin"

İran Meclisi Enerji Komisyonu üyesi Abdulhüseyin Himmeti, enerji tasarrufu yapan meskenlerin parayla ödüllendirilmesi önerisinde bulundu.

Sanayi ve madenlerde yaşanan elektrik kesinti sorununa değinen Himmeti, "Halktan, evsel gaz tüketimini azaltmaları istenmeli ve karşılığında bir ticari hesaplama yapılmalıdır. Örneğin, her aile günlük tüketiminden 100 metreküp gaz azaltırsa, bunun karşılığında aylık yaklaşık 2-3 milyon Tümen alabilir. Bu durumda sanayinin gaz sorunu da çözülmüş olur." ifadelerini kullandı.

İran'da, ekonomik yaptırımlar nedeniyle enerji altyapısına yeterli yatırım yapılamaması, enerji tedarikinde sıkıntıya yol açıyor. Özellikle kış aylarında sanayi, tarım alanları ve yerleşim bölgelerindeki elektrik kesintileri ekonomik ve sosyal sorunlara neden oluyor.

Kaynak: AA

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