İran'da Elektrik Tasarrufu Tedbirleri

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İran'da enerji tasarrufu tedbirleri kapsamında merkez kenti Tebriz olan Doğu Azerbaycan eyaletinde devlet kurumlarına "elektrik sarfiyatını yarıya düşürme" talimatı gönderildi.

Mehr Haber Ajansı, Doğu Azerbaycan Elektrik Kurumunun konuya ilişkin duyurusunu yayımladı.

Duyuruda, "Doğu Azerbaycan'daki tüm kamu kurumları ve bankalar mesai saatlerinde elektrik tüketimini yüzde 50 azaltmak ve mesai sonrası ile tatil günlerinde en aza indirmekle yükümlü kılınmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Ülkede hava sıcaklığının ciddi şekilde düşmesi nedeniyle alınan kararın bir hafta boyunca uygulanacağı ve denetlemenin akıllı sayaçlar, çevrim içi sistemler ve saha değerlendirme ekiplerince yapılacağı kaydedildi.

Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, son aylarda ekonomik yaptırımların ağır baskısı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle ciddi enerji krizlerinden birini yaşıyor.

Enerji tasarrufu uygulamaları, ülkede son aylarda giderek daha fazla yaygınlaşmış durumda. Özellikle soğuk havalarda enerji talebinin zirveye ulaşmasıyla birlikte kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.