İran'da İntikam Bayrağı

- İran'da cami kubbesine "intikam bayrağı" çekildi
TAHRAN - İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi.
İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği geniş çaplı saldırının yankıları sürüyor. İran'ın Kum kentindeki Cemkeran Camii'nin kubbesine İsrail'in saldırılarının ardından "intikam" anlamına gelen ve üzerinde Arapça "Hüseyin'in intikamı" yazılı kırmızı bayrak çekildi. İran halkının camide toplandığı görüldü.
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