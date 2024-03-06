İran'da Karbonmonoksit Zehirlenmesinden 324 Kişi Hayatını Kaybetti

Güncel

İran Acil Durum Merkezi Başkanı Cafer Miadfer, ülkede yaklaşık son 6 ayda doğal gaza bağlı karbonmonoksit zehirlenmesinden 324 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi.

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Miadfer konuya ilişkin bilgi verdi.

Cafer Miadfer, "Sonbahar ve kış aylarında doğal gazdan kaynaklı karbonmonoksit gazından 6916 kişi zehirlendi, bunlardan 324 kişi hayatını kaybetti." dedi.

En çok zehirlenmenin yaşandığı kentin 1159 kişiyle Tahran olduğunu dile getiren Miadfer, Rezevi Horasan'da 698 ve Fars eyaletinde 324 kişinin zehirlendiğini belirtti.

Zehirlenmenin yüzde 86'sının evlerde meydana geldiğini ifade eden Miadfer, sorunun daha çok, kombi ve doğal gaz sobalarının gaz bağlantı borularından kaynaklandığını kaydetti.