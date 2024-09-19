İran'da Komele Üyesi Kerimiyan Öldürüldü

İran, Komele örgütünün üst düzey isimlerinden Ribvar Kerimiyan'ın Irak sınırından ülkeye girmeye çalışırken öldürüldüğünü açıkladı.
İran resmi ajansı IRNA'ya göre, "İran'da terör eylemleri düzenlemek amacıyla" beraberindeki Komele üyeleriyle sınırdan ülkeye girmeye çalışan Komele örgütünün liderlik komitesi üyesi Kerimiyan, güvenlik güçleri tarafından pusuya düşürüldü.
Çıkan çatışma sonucu Kerimiyan'ın öldürüldüğü belirtilirken bu anların görüntüleri de IRNA tarafından paylaşıldı.
İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele ve İKDP yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde bulunan bölgelerdeki kamplarda barınıyordu.
İran ile Irak arasında Mart 2023'te varılan anlaşma kapsamında söz konusu örgütlerin İran sınırlarından uzağa nakledildiği bildirilmişti.
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