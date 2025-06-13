İran'da Komuta Değişimi: Yeni Genelkurmay Başkanı Atandı

İran lideri Ali Hamaney, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi'yi atadı.

İran resmi ajansı IRNA, saldırıda ölen komutanların yerine yapılan atamalara ilişkin kararnameleri yayımladı.

Buna göre Hamaney, saldırıda yaşamını yitiren Genelkurmay Başkanı Bakıri'nin yerine İran Ordusu Genel Komutanı Musevi'yi görevlendirdi.

İran lideri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanlığına Muhammed Pakpur'u, Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanlığına da Ali Şadimani'yi getirdi.

İsrail'in gece düzenlediği saldırıda Genelkurmay Başkanı Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve Hatemul Enbiya Merkezi Karargah Komutanı Gulamali Reşid hayatını kaybetmişti.