İran'da Mahsa Emini Gösterileri İle İlgili İdam Kararı İnfaz Edildi - Son Dakika
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İran'da Mahsa Emini Gösterileri İle İlgili İdam Kararı İnfaz Edildi

İran'da 2022 yılındaki Mahsa Emini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezası infaz edildi.

06.08.2024 16:12
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İran'da 2022 yılındaki Mahsa Emini gösterilerinde Albay Nadir Beyrami'yi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında idam kararı verilen Gulamrıza Resayi'nin cezası infaz edildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Yargı Erki, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre, Mahsa Emini gösterileri sırasında Albay Beyrami'yi bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Resayi hakkındaki idam kararı Kermanşah kentindeki bir cezaevinde infaz edildi.

Mahkeme, Resayi hakkında 7 Eylül 2023'te idam kararı vermişti.

Mahsa Emini gösterileri

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül 2022'de "ahlak polisi" olarak bilinen irşat devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti.

Emini'nin ölümü üzerine memleketi Sakkız'da 17 Eylül 2022'de başlayan gösteriler, ülke geneline yayılarak yönetim karşıtı protestolara dönüşmüştü.

Aylarca süren olaylarda yaklaşık 500 gösterici ile 100'den fazla emniyet görevlisi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: İran'da Mahsa Emini Gösterileri İle İlgili İdam Kararı İnfaz Edildi - Son Dakika
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