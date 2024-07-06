İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı seçildi

İran'da yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9. Cumhurbaşkanı oldu. Seçimlere katılım oranı ise yüzde 49,8 olarak gerçekleşti.

06.07.2024 06:33
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İran'da reformist Tebriz Milletvekili ve eski Sağlık Bakanı Mesud Pezeşkiyan, 14'üncü dönem cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların yüzde 53,7'sini alarak ülkenin 9'uncu Cumhurbaşkanı oldu.

İran İçişleri Bakanlığı Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin İslami, bakanlık binasındaki seçim merkezinde düzenlediği basın toplantısında, dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunun oy sayım işlemlerinin tamamlandığını açıkladı.

Ülke genelinde yaklaşık 59 bin merkezde kurulan sandıklarda toplam 30 milyon 530 bin 157 oy kullanıldığını aktaran İslami, Pezeşkiyan'ın 16 milyon 384 bin 403 oy aldığını söyledi. Buna göre Pezeşkiyan'ın oy oranı yüzde 53,7 oldu.

İslami, muhafazakar Said Celili'nin ise oyların 13 milyon 538 bin 179'unu aldığını belirtti. Celili'nin oy oranı yüzde 44,4'te kaldı.

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna katılım oranı ise yüzde 49,8 oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İran'da Mesud Pezeşkiyan 9. Cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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