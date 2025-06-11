İran'da Metanol Gemisinde Patlama: 3 Ölü

- İran'da metanol yüklü gemide patlama: 3 ölü

TAHRAN - İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Deyr Limanı'nda metanol yüklü bir gemide çıkan yangının ardından meydana gelen patlamada 3 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

İran'ın Buşehr eyaletine bağlı Deyr limanında bulunan bir gemide yangın çıktı. Buşehr Valiliği Kriz Yönetimi Genel Müdürü Koruş Dehfan, olaya ilişkin açıklamasında "Deyr Limanı'nda bulunan Kaveh Metanol Şirketi iskelesinde, yerel saatle 11.05'te metanol yüklü bir gemide yangın çıktı. İşçilerin gemi üzerinde kaynak çalışması yaptığı sırada başlayan yangının ardından patlama meydana geldi" dedi.

Yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü belirten Dehfan, "İlk belirlemelere göre, olayda 10 kişi yaralandı, 3 kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.