İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

Geniş Video İzle

İran'ın Nikşehr kentinde bir okul önünde gerçekleşen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı ve Kent Şurası Başkanı da bulunuyor. Saldırganlar yoldan geçen bir araçtan ateş açtı. Yetkililerin kimliklerini açıklamadığı saldırganların, İran'ın terör örgütü ilan ettiği "Ceyşül Adl" ile bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

01.10.2024 12:49  Güncelleme: 14:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'ın güneydoğusundaki Nikşehr kentinde, bir okulun önünde gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, olayın detaylarını Nikşehr Kaymakamı Mucib Hüseyni açıkladı.

Hüseyni'nin verdiği bilgiye göre, Muhsinin Şeyhan Bent Okulu'nda öğrenciler dışarıda bir etkinlik yaparken, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu Bent Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Perviz Kedhudayi, Bent Kent Şurası Başkanı Yusuf Şirani ve iki asker hayatını kaybetti.

Saldırganların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bölgede faaliyet gösteren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak nitelendirilen "Ceyşül Adl" örgütünün saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bu örgüt, İran'daki Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu iddia ederek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Olay, İran'ın güneydoğu bölgesindeki güvenlik sorunlarını ve etnik gerilimi bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, saldırının arkasındaki nedenleri araştırırken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.

İran\'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: AA

Devrim Muhafızları, Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Sistan, Güncel, Dünya, Terör, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Ercan Durmaz:
    çok iyi olmuş.... 1 3 Yanıtla
  • Önder Toprak:
    Burda Şeriat Yokmuydu Hani Allah'a İsyan Yoktu Şeriat Vardı Ama 0 2 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:46 DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım DEM Partililerle tokalaşan Bahçeli: Barışı sağlamak lazım
20:58 İsrail’i vuran İran’dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak İsrail'i vuran İran'dan yeni açıklama: Daha yıkıcısı olacak
19:40 Beklenen oldu İran, İsrail’i füzelerle vurdu Beklenen oldu! İran, İsrail'i füzelerle vurdu
19:23 İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek İsrail devlet televizyonu duyurdu: Lübnan kara harekatı ne kadar sürecek?
18:53 Eski Pentagon yetkilisi Rubin’den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü Eski Pentagon yetkilisi Rubin'den skandal sözler: Erdoğan artık yürüyen ölü
11:03 Wanda Nara, ’’Bugün nasıl hissediyorsun’’ sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi Wanda Nara, ''Bugün nasıl hissediyorsun?'' sorusuna tişörtünü kaldırıp yanıt verdi
11:01 Bahçeli, Lübnan’a karadan giren İsrail’e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin Bahçeli, Lübnan'a karadan giren İsrail'e meydan okudu: Şansını denemek isteyen varsa buyursun gelsin
10:54 BBG Melih yıllar sonra görüntülendi BBG Melih yıllar sonra görüntülendi
10:50 Bangkok’ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı 25 kişi öldü Bangkok'ta öğrenci ve öğretmenleri taşıyan otobüs alev aldı! 25 kişi öldü
10:46 Görüşmeler başladı Araplar, Türkiye’deki dev bankayı satın alıyor Görüşmeler başladı! Araplar, Türkiye'deki dev bankayı satın alıyor
10:23 Sürücüler dikkat Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor Sürücüler dikkat! Trafik cezalarına yüzde 45 oranında zam geliyor
10:07 Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu Fikret Orman, ev sahibiyle mahkemelik oldu
10:06 ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı ÇAYKUR, yaş çay bedeli ödemelerine başladı
09:55 Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor Dev kripto para borsası o ülkeden çekiliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2024 22:07:32. #1.12#
SON DAKİKA: İran'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement