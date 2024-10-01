İran\'da okula silahlı saldırı: 4 kişi hayatını kaybetti

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İran'ın güneydoğusundaki Nikşehr kentinde, bir okulun önünde gerçekleşen silahlı saldırıda dört kişi hayatını kaybetti. İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, olayın detaylarını Nikşehr Kaymakamı Mucib Hüseyni açıkladı.

Hüseyni'nin verdiği bilgiye göre, Muhsinin Şeyhan Bent Okulu'nda öğrenciler dışarıda bir etkinlik yaparken, yoldan geçen bir otomobilden açılan ateş sonucu Bent Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Perviz Kedhudayi, Bent Kent Şurası Başkanı Yusuf Şirani ve iki asker hayatını kaybetti.

Saldırganların kimlikleri hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak, bölgede faaliyet gösteren ve İran tarafından "terör örgütü" olarak nitelendirilen "Ceyşül Adl" örgütünün saldırıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor. Bu örgüt, İran'daki Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu iddia ederek Tahran yönetimine karşı silahlı mücadele yürütüyor.

Olay, İran'ın güneydoğu bölgesindeki güvenlik sorunlarını ve etnik gerilimi bir kez daha gündeme getirdi. Yetkililer, saldırının arkasındaki nedenleri araştırırken, bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması bekleniyor.