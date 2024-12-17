İran'da Okullar Enerji Sorunları Nedeniyle Tatil edildi - Son Dakika
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İran'da Okullar Enerji Sorunları Nedeniyle Tatil edildi

İran'da soğuk hava ve enerji sıkıntısı nedeniyle birçok eyalette okullar tatil edilerek çevrim içi eğitime geçildi.

17.12.2024 18:48
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İran'da soğuk hava ile elektrik ve gaz tedarikinde yaşanan sorunlar nedeniyle birçok eyalette okullar tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, yaşanan enerji sıkıntısının giderilmesi için birçok şehirde okullar tatil edilirken bazı şehirlerde de eğitime çevrim içi devam edilecek.

Elektrik ve gaz tedariki sıkıntısı çekilen İran'da, başta Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan olmak üzere hükümet yetkilileri vatandaşlara seslenerek kombilerini 2 derece daha düşük modda çalıştırmaları çağrısında bulunmuştu.

Hem gaz tüketiminin düşürülmesi hem de yüksek tüketim nedeniyle oluşan gaz basıncı sorununun çözülmesi hedeflenen çağrılar üzerine bugün İran Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen haftalık basın toplantısında da kombiler kısıldı.

Enerji sorunu ve soğuk havalar nedeniyle Erdebil, Batı Azerbaycan, Simnan, Gülistan, Kuzey Horasan, Rezevi Horasan, Mazenderan, Zencan, Kürdistan ve Kirmanşah eyaletlerinde tüm eğitim kademeleri için okullar tatil edildi.

Kum eyaletinde ilk, orta ve lise düzeyi eğitim kurumları, Fars eyaletinde ise ilkokullar tatil edildi.

Bazı eyaletlerde eğitime çevrim içi devam edilecekken bazı eyaletlerde ise okullar tamamen tatil edildi.

Birçok eyalette ise ilgili kurumların yaptıkları toplantıların ardından eğitime ara verilip verilmeyeceği konusundaki kararları açıklanacak.

Daha çok yaz aylarında karşılaşılan elektrik kesintileri bu yıl kış aylarına da yansıdı. Ülkenin birçok kentinde yaşanan hava kirliliği nedeniyle termik santrallerde dizel yakıt tüketilmesinin yasaklanması ile ihtiyaç duyulan elektrik miktarında artış oldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Okullar Enerji Sorunları Nedeniyle Tatil edildi - Son Dakika

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