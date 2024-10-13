İran'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti - Son Dakika
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İran'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

İran\'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti

İran'ın 4 eyaletinde metil alkol tüketiminden dolayı yaşanan zehirlenmelerde 48 kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi hastanelik oldu. Sahte içki üreten kişiler tutuklandı.

13.10.2024 15:50
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İran Hemşehri gazetesinin haberine göre, son iki haftada Mazenderan, Gilan, Hemedan ve Zencan eyaletlerinde yüzlerce kişi sahte içki tüketimi nedeniyle zehirlendi. Bu 4 eyalette metil alkolden kaynaklanan şiddetli zehirlenme nedeniyle hastanelere kaldırılan kişilerden 48'i öldü, bir kısmı da görme yetisini tamamen kaybetti.

SAHTE İÇKİ ÜRETİP SATAN KİŞİLER TUTUKLANDI

Buna göre, Mazenderan'da 21, Gilan'da 15, Hemedan'da 11 ve Zencan'da 1 kişi zehirlenerek hayatını kaybetti. Sahte içki üretip satan kişilerin de tespit edilerek tutuklandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Zehirlenme, Sahte İçki, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, İran, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da 48 kişi sahte alkolden hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mehmet Kaynar:
    İÇKİ SAĞLIĞA YARARLIDIR SABAH AKŞAM YEMEKLERDEN SONRA TÜKETİN. CESEDİN YAKIŞIKLI GİDER. 2 10 Yanıtla
  • Thecaptainblack:
    Şeriatla yönetilen ülkelerin hazin sonu 4 6 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    iran da alkol satışları legal olmadığı için binlerce kişi bu işi illegal yapıyor. Buna istinaden kaçak alkol satiyorlar ve sonuç bu. Hani bir hikaye vardı. Adam arkadaşına kaçak rakı hediye etmiş, ve akşam aramış, Nasıl güzelmi rakı demiş. Arkadaşıda oooo harika,mükemmel 3 duble içtim elektrikler kesildi, elektirikler gelince 1 duble daha içeceğim demiş. ( yani adamın gözler nakavt) 2 2 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Bu ülkede dini baskılar yüzünden insanlar kaçak içkiye yönelirken,bizde ise fahiş fiyatlar yüzümden insanlar kaçak içkiye yönelip insanlar hsyatını kaybediyor...Sonuç olarak gelişmemiş ülkelerin maalesef kaderi bu... 1 2 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    YOK CANIM, GÜL SUYUDUR O , GERÇEĞİNİ ICMEYEN MOLLALAR ,SAHTESINI MI ICECEK AYIP AYIP EDEP YAHU 2 1 Yanıtla
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