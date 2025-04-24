İran'da Televizyon Yöneticileri Görevden Alındı - Son Dakika
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İran'da Televizyon Yöneticileri Görevden Alındı

İran devlet televizyonu Kanal 1'deki hakaret içeren yayından dolayı üst düzey yöneticiler görevden alındı.

24.04.2025 02:59
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İran devlet televizyonuna bağlı Kanal 1'de, Sünnilere hakaret edildiği gerekçesiyle kanalın 2 üst düzey yöneticisinin görevden alındığı, içeriğin yayınlanmasından sorumlu tutulan 8 kişinin yargıya sevk edildiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna bağlı Kanal 1'de, 23 Nisan akşamı "Ailenin Yüzü" adlı bir program sırasında yayınlanan kısa içerikte, bir kişinin İslam halifelerinden Hazreti Ebubekir'e hakaret içerikli ifadeler kullandı.

Büyük tepki toplayan içeriğin yayınlanmasının ardından İran Radyo ve Televizyon Kurumu (IRIB) açıklama yayımladı.

Olayın "affedilemez ve şüpheli" olduğu belirtilen açıklamada, "Ulusal yayın kuruluşu derhal ve yüksek hassasiyetle harekete geçerek, 8 kişiyi yargıya sevk etti. Kanal 1'in Üretim Müdürü ve Yayın Müdürü de görevden alındı. Söz konusu içeriğin de Telewebion ve Sepehr adlı çevrim içi platforlarmlardan derhal kaldırılması kararı alındı." denildi.

Konunun boyutları ve şüpheli faktörlerin soruşturulması için IRIB Başkanı tarafından Muhafaza, Hukuk ve Teftiş Müdürlüğünden oluşan bir komitenin özel olarak atandığı bildirildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Son aylarda ulusal medya, İslam ülkelerindeki milyonlarca izleyicinin dikkatini İslam ulusunun birliğini güçlendirmeyi amaçlayan programlar üreterek ve yayınlayarak çekti. Buna göre, İslam inancına sahip tüm kesimlere karşı birlik ve beraberliğin sağlanması, ulusal medyanın öncelikli konularından biridir. Ulusal medya, her türlü bölücü eylemi sert bir dille kınarken, güvenlik kurumlarından da bu olayın kökenlerini ve ana etkenlerini tespit etmek için kararlı ve derhal bir takip yapması çağrısında bulunuyor."

Suudi yetkililer hakkında alaycı içerik

Kısa süre önce de devlet televizyonuna bağlı Nesim kanalında, Suudi Arabistan ile ilgili alaycı içerikli bir yayın yapılmıştı. Tepki toplayan içerikten sorumlu tutulan görevliler hakkında disiplin suçundan işlem yapıldığı açıklanmıştı.

Programın içeriği, özellikle hükümet kanadındaki isimler tarafından tepki toplamıştı.

İran ile Suudi Arabistan arasında 2016'da kopan diplomatik ilişkiler, Çin'in arabuluculuğunda 2023 yılında yeniden tesis edilmişti.

Geçen hafta Tahran'ı ziyaret eden Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid Bin Selman, hem Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan hem de ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney ile görüşmüştü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'da Televizyon Yöneticileri Görevden Alındı - Son Dakika

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