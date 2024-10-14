İran'dan ABD'ye İsrail Uyarısı

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TAHRAN, 14 Ekim (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD'nin Amerikan füze savunma sistemlerini kullanmak üzere İsrail'e göndereceği askerlerini tehlikeye atmış olacağı uyarısında bulundu.

Erakçi'nin sosyal medya üzerinden Pazar günü yaptığı açıklamalar, Washington'un Terminal Yüksek İrtifa Alan Savunması (THAAD) sistemini İsrail'e göndermeye karar verdiği ve sistemin ABD personelince yönetilmesi gerektiği yönündeki haberlerin ardından geldi.

ABD'yi İsrail'e "eşi benzeri görülmemiş düzeyde askeri yardım" sağlamakla suçlayan Erakçi, ABD'nin İsrail'e 2024 yılında yaptığı 17,9 milyar ABD doları tutarındaki rekor düzeyde askeri yardımın verilerini paylaştı.

Erakçi, "ABD İsrail'e rekor düzeyde silah tedarik ediyor" dedi.

İran'ın daha geniş çaplı bir bölgesel çatışmayı önleme çabalarının da altını çizen Erakçi, "Halkımızı ve çıkarlarımızı savunmak söz konusu olduğunda kırmızı çizgilerimiz ortadan kalkar" dedi.

Pentagon Cuma günü İran'ın füze saldırılarının ardından İsrail'in füze savunma kapasitesini artırmak üzere THAAD bataryalarını konuşlandıracağını teyit etmişti.