İran'dan İnternet Yasağına Müjde

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İran İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Settar Haşimi, internet yasakları sorununu çözmek için çalışmalar yürüttüklerini ve yakın zamanda bu konuda halka "müjdeli haberler" verebileceklerini açıkladı.

İran İşçi Haber Ajansı'na (ILNA) göre, başkent Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yapan Haşimi, internet yasaklarının tartışılmasının kamuoyunun talebi olduğunu ve sorunu çözmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konu hakkında çalışma grupları oluşturulduğunu ve uzmanlarla birlikte kendisinin de katıldığı çok sayıda toplantı yapıldığını aktaran Haşimi, "Hükümetin verdiği söz doğrultusunda bu konu İletişim Bakanlığı'nın gündeminde ve biz de var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

İnternet yasaklarının kaldırılmasının hükümetin bir vaadi olduğunu hatırlatan İranlı Bakan, "Yakın zamanda, sunduğumuz plan doğrultusunda bu konuda vatandaşlara güzel haberler vereceğiz gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Haşimi, buna rağmen konunun çözümü için aceleci davranmayacaklarını ve meseleyi tüm boyutlarıyla ele alacaklarını ifade etti.

Pezeşkiyan'dan "internet yasaklarının çoğunu kaldıracağım" vaadi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, seçim kampanyası sırasında "internet yasaklarının çoğunu kaldıracağının" vaadini vermişti.

Pezeşkiyan, internet yasaklarının kriz zamanlarında olabileceğini ancak normal koşullarda halka zarar verdiğini belirterek, "Cumhurbaşkanı olursam internetteki birçok yasak ve kısıtlamayı kaldıracağım." ifadelerini kullanmıştı.

İran'da Telegram, Facebook, X ve YouTube gibi yabancı sosyal medya ve mesajlaşma platformlarına uzun süredir erişim engeli uygulanıyor.

Ülkede Eylül 2022'de genç bir kadının polis nezaretine alındıktan sonra hayatını kaybetmesi üzerine başlayan protesto gösterilerinin ilk günlerinde WhatsApp ve Instagram gibi ülkede en çok kullanılan sosyal medya ve mesajlaşma ağlarına da kısıtlamalar getirilmişti. Buna rağmen İranlı kullanıcılar, şifre kırıcı programlarla (VPN) uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

X sosyal medya platformu, ülkede yasak olmasına rağmen devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor.