İran\'dan İsrail\'e Füze Saldırısı

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İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısında bulunduğu bildirildi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin tamamında sirenlerin çaldığı duyuruldu.İsrail ordusu, İran'ın akşam saatlerinde İsrail'e füze saldırısında bulunduğunu ve Kudüs dahil, ülkenin tamamında sirenlerin çaldığını bildirdi. İsrail ordu radyosu da, saldırının yaklaşık 200 füze ile gerçekleştiğini aktardı.

Ordu olaydan kısa süre önce halkı, İran'dan gelecek olası bir saldırıya karşı uyarmış ve sığınaklara yakın bölgelerde bulunulmasını tavsiye etmişti. AFP haber ajansı muhabirleri de Kudüs üzerinde çok sayıda patlama sesi duyduklarını dile getirdi.

İsrail'deki tüm havalimanlarından iniş ve kalkışlar da ikinci bir talimata kadar durduruldu.

ABD hükümeti de gün içinde yaptığı açıklamada, İran'ın her an İsrail'e füze saldırısında bulunabileceğini belirterek İsrail'deki Büyükelçilik personeli ve onların aile üyelerine güvenli bir yere gitme çağrısında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları'ndan tehdit

Olayla ilgili İran'dan ilk resmi açıklama ise Devrim Muhafızları'ndan geldi. İran Devrim Muhafızları Sözcüsü, İsrail'in İran'ın füze saldırısına karşılık vermesi halinde İsrail'e bir kez daha saldıracaklarını vurguladı.

Açıklamada, İsrail'e yönelik saldırının Hamas lideri İsmail Haniye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı bir generalin öldürülmesine karşı düzenlenen bir intikam saldırısı olduğu ifade edildi.

AFP,Reuters,dpa/ ET,EC

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