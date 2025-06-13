İran, İsrail'e karşı balistik füze saldırılarının başlatıldığını duyurdu.
İran devlet televizyonunun haberinde, "İran'ın füze saldırıları başlatıldı" ifadelerine yer verildi.
Saldırılar kapsamında İsrail'in işgali altındaki Filistin topraklarına yüzlerce balistik füze fırlatıldığı bildirildi.
Devlet televizyonunda, canlı yayında füzelerin Tel Aviv'e isabet ettiğine dair görüntüler yayımlandı.
Son Dakika › Güncel › İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı Başlatıldı - Son Dakika
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