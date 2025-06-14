İran\'dan İsrail\'e Füzeli Saldırı

(ANKARA) - İran'ın, İsrail'e bir saldırı dalgası daha başlattı. israil'i hedef alan İran'ın füzeleri Tahran ve Kirmanşah'tan ateşlendi. Bu saldırı ile birlikte İran, misilleme saldırılarında "dördüncü dalga"ya başladı.

İran ve İsrail arasındaki saldırılar devam ediyor. İsrail'in, İran'ı hedef alması ile başlayan savaşta İran geri adım atmadı. Akşam saatlerinde İsrail'e yönelik 3 dalga füze saldırısı gerçekleştiren Tahran, gece saatlerinde bir kez daha namluların ucunu İsrail'e çevirdi. Tahran ve Kirmanşah'tan ateşlenen füzeler Tel Aviv'i hedef aldı.

Füzelerin ateşlenmesiyle birlikte İsrail Savunma Kuvvetleri'nden İsraillilere uyarı mesajı geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan İsrail topraklarına fırlatılan füzelerin tespit edilmesi üzerine ülkenin çeşitli bölgelerinde uyarı sirenleri çaldı. Kamuoyunun, İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uyması önemle rica olunur. Şu anda Hava Kuvvetleri, tehdidi ortadan kaldırmak amacıyla gerekli görülen her yerde önleme ve saldırı operasyonları yürütmektedir. Savunma tam anlamıyla geçirimsiz değildir, bu nedenle İç Cephe Komutanlığı'nın talimatlarına uymaya devam edilmelidir."