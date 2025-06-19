İran'dan İsrail'e Misilleme: Eski Sağlık Bakanı'nın Evi Vuruldu

İran'ın misilleme saldırısında, eski İsrail'in Sağlık Bakanı Danny Naveh'in evinin de vurulduğu belirtildi.

Kanal 12 televizyonunun haberinde, İran'ın son saldırılarında Naveh'in evinin vurulduğu ve büyük hasar gördüğü bilgisine yer verildi.

"Israel Bonds" adlı finans şirketinin yöneticiliği de yapan ve yurt dışında olduğu aktarılan Naveh'in, "Bugün evimiz ağır hasar aldı ve içindekiler mucizevi bir şekilde kurtuldu." ifadelerine yer verildi.

-? ?İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.