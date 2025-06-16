İran'dan İsrail'e Sert Mesaj

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Muhammed Pakpur, Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin açıklamasının aksine, İsrail'in saldırıları dursa da kendilerinin durmayacağını söyledi.
İran devlet medyasında açıklamaları yayımlanan Pakpur, "İsrail saldırıları dursa dahi işi sonuna kadar sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
İsrail'in saldırılarına karşılık ağır saldırılar gerçekleştirdiklerini dile getiren Pakpur, İsrail'in kayıplarını gizlediğini öne sürdü.
Pakpur, "İsrail'in önemli bölgelerini yıktık ve devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Dışişleri Bakanı Erakçi, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarının durması halinde kendilerinin de füze saldırılarını durduracağını söylemişti.
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