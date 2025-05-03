İran'dan İsrail'e Suriye Tepkisi - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Suriye Tepkisi

İran, İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırılarını kınayarak uluslararası toplumdan harekete geçmesini istedi.

03.05.2025 15:53
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İran, İsrail'in Suriye'deki saldırılarını kınayarak, başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası topluma, bu saldırıların durdurulması için derhal ve etkili şekilde hareket edilmesi çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, konuya ilişkin yazılı açıklamasında, "İşgalci rejimin (İsrail) temel hedefi, bağımsız bir ülke olan Suriye'nin savunma, ekonomik ve altyapısal kabiliyetlerini yok etmek ve ortadan kaldırmaktır." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Suriye'deki stratejik varlıklara, askeri ve sivil altyapı tesislerine saldırıların yanı sıra ülkenin bazı bölgelerini de işgal etmeye devam ettiğine dikkati çeken Bekayi, bölgenin istikrar ve güvenliğinde etkili olan Suriye'nin toprak bütünlüğünün, onurunun ve ulusal egemenliğinin korunması ve güvence altına alınması gerektiğini belirtti.

İsrail'in saldırılarının durdurulması için uluslararası topluma çağrıda bulunan Bekayi, şöyle devam etti:

"Suriye'ye yönelik savaş kışkırtıcılığı ve saldırganlığının durdurulması, uluslararası toplumun, özellikle bölge ülkelerinin acil ve etkili eylemini gerektirmektedir. Buna bağlı olarak İslam İşbirliği Teşkilatının da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni İsrail rejiminin hukuksuzlukları ve ihlalleri karşısında görevini yerine getirmeye zorlamak için mevcut mekanizmaları kullanması zorunludur."

İsrail ordusu, gece yarısı Suriye'nin başkenti Şam ile Hama, Lazkiye, Dera ve Kuneytra illerine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail, dün de Şam'daki Devlet Başkanlığı Sarayı yakınlarına saldırıda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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