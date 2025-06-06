İran'dan İsrail'e Suriye Tepkisi

İran, bölgedeki saldırganlığını sürdüren İsrail'in, Suriye topraklarına saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, ülkesinin Suriye'nin çeşitli bölgelerindeki savunma merkezleri ve altyapılara yönelik İsrail'in saldırılarını şiddetle kınadığını bildirdi.

Saldırıları, Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ilkelerinin ve uluslararası hukukun temel normlarının açık bir ihlali olarak nitelendiren Bekayi, "Siyonist rejimin Suriye'ye yönelik askeri saldırıları, bu İslam ülkesini yok etmek ve zayıflatmak amacıyla Suriye'nin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne yönelik saldırganlığın açık bir örneği ve bu rejimin tehlikeli ve hukuka aykırı doğasının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.

İsrail'in, Suriye'deki işgaline son verilmesi için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini belirten Bekayi, İsrail'in bölgedeki saldırganlığından başta ABD olmak üzere Tel Aviv'in Batılı destekçilerinin sorumlu olduğunu kaydetti.

?İsrail'in Suriye topraklarındaki işgalini derinleştirmesi ve son saldırıları

İsrail ordusu, 1967'den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ne bitişik tampon bölgeyi 8 Aralık 2024'te işgal etmişti.

İsrail birlikleri, işgali tampon bölgenin de ilerisine taşıyarak başkent Şam'ın 20 kilometre yakınına ulaşmıştı.

Baas rejiminin 8 Aralık 2024'te yıkılmasının ardından Suriye'de devrik rejime ait onlarca noktayı vuran İsrail, Suriye'de birçok noktayı saldırılarla hedef almıştı.

2 Mayıs'ta Şam'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı yakınlarında bir noktayı bombalayan İsrail uçakları, aynı gün gece saatlerinde ülkede 5 ilde en az 14 saldırı düzenlemişti.

İsrail güçleri Suriye topraklarına saldırılarını zaman zaman sürdürüyor.