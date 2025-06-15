İran'dan İsrail'e Uyarı

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Irak Başbakanı Muhammed Şii el-Sudani ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail saldırılarının sürmesi durumunda "daha güçlü ve acı yanıtlar" verileceğini söyledi.

İran devletine bağlı medya kuruluşlarının aktardığına göre, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Irak Başbakanı el-Sudani ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Pezeşkiyan, görüşmede, saldırılarının devam etmesi halinde İsrail'in karşılık olarak "daha acı ve güçlü yanıtlar alacağını" belirtti.