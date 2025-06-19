İran'dan İsrail'e Yoğun Saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedeflere 100'den fazla kamikaze insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırısının başlatıldığını duyurdu.

Tesnim Haber Ajansı, İran Devrim Muhafızları Ordusu "Sadık Vaat 3" operasyonunun 15'inci dalgasına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

İsrail'in Tel Aviv ve Hayfa kentlerindeki askeri hedefler ile savunma sanayisine bağlı sanayi merkezlerine yeni bir "birleşik füze ve kamikaze İHA" saldırı dalgası başlatıldığı, operasyonunun, özellikle füze savunma sistemlerini hedef almak üzere 100'den fazla saldırı ve intihar tipi İHA ile sürdüğü bildirildi.

Açıklamada ayrıca, askeri ve savunma sanayii hedeflerine yönelik etkili ve artan yoğunlukta füze operasyonlarının devam edeceği kaydedildi.

İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil can kaybı da 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı misillemede ise 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.