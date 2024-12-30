İran'dan Peşdan Barajı'na Tepki

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İran Su Endüstrisi Kurumu Sözcüsü İsa Bozorgzade, Afganistan'ın bir süre önce Heri Rud Nehri üzerinde yapımına başladığı Peşdan Barajı'na İran'a zarar vereceği gerekçesiyle tepki gösterdi.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Bozorgzade konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bozorgzade, "Aynı havzada yaşayan tüm insanlar, ortak bir kaderi paylaşmaktadır. Havzada yaşayan insanların bir kısmına uygulanan herhangi bir baskı veya zorluk, kaçınılmaz olarak tüm havza sakinlerini etkiler." dedi.

Afganistan'ın bu eyleminin tek taraflı olduğunu savunan Bozorgzade, "(Peşdan Barajı'nın etkileri) sadece birkaç milyon kişinin içme suyu ve sağlığını etkilemekle kalmayacak, aynı zamanda aşağı havzadaki çevreye geniş çaplı zarar verecektir." dedi.

Heri Rud Nehri'nin ortak kullanımı konusunda uluslararası su hukukunun uygulanması gerekliliğini savunan Bozorgzade, Afgan yetkililerinden, iki ülke arasındaki iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk çerçevesinde, Heri Rud Nehri'nin üst kısımlarından suyun adil bir şekilde kullanılması için gerekli işbirliği ve önlemleri almasını beklediklerini ifade etti.

Afganistan'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Afganistan'ın Gur Vilayetine bağlı Lal ve Sercengel ilçesinden doğan ve Afganistan ile İran sınırından güneye doğru akan bin 100 kilometre uzunluğundaki Heri Rud Nehri, Hilmend Nehri'nin ardından Afganistan'nın en önemli ikinci nehri olarak kabul ediliyor.