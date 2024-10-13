İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ülkesinin Rusya'ya balistik füze verdiği iddialarını yalanladı.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Erakçi, konuya ilişkin açıklamada bulundu.
Erakçi, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, biz Rusya'ya balistik füze vermedik." ifadelerini kullandı.
İran'ın Rusya'yla askeri işbirliğinin Ukrayna savaşı öncesine dayandığını dile getiren Erakçi, bazı Avrupa ülkeleri tarafından öne sürülen iddiaların kaynağının İsrail olduğunu savundu.
Son Dakika › Güncel › İran'dan Rusya'ya Füze İddiasına Yalanlama - Son Dakika
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