İran Devrim Muhafızlarının istihbarat şefi öldürüldü - Son Dakika
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İran Devrim Muhafızlarının istihbarat şefi öldürüldü

İran Devrim Muhafızlarının istihbarat şefi öldürüldü
16.06.2025 09:55
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İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken her iki tarafta ölü ve yaralı sayıları artıyor.

İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken her iki tarafta ölü ve yaralı sayıları artıyor. İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi ile yardımcısının da ölenler arasında olduğu bildirildiİsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonu ile geçen Cuma günü başlayan savaşın dördüncü gününe girilirken karşılıklı saldırılar gece boyunca şiddetli bir biçimde devam etti.

İsrail saldırılarında bir kez daha İran'daki iktidarın güç merkezlerini hedef aldı. İran'ın fırlattığı füzeler ise, İsrail'in hava savunma sistemini birçok kez aşarak ülkenin merkezindeki hedefleri vurdu. Times of Israel gazetesinin bildirdiğine göre, Pazar gününü Pazartesiye bağlayan gece İsrail'de, İran'ın saldırıları sonucu en az üç kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.

İran Sağlık Bakanlığı da, İsrail'in saldırılarında Cuma gününden bu yana ülke genelinde en az 224 kişinin yaşamını yitirdiğini ve bin 300'den fazla kişinin de yaralandığını duyurdu.

Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi öldürüldü

İran'ın özel kuvvetleri olan Devrim Muhafızları'na yakınlığı ile bilinen Tasnim haber ajansı, Devrim Muhafızları'nın İstihbarat Şefi Muhammed Kazemi ile yardımcısı Hasan Muhakek'in, başkent Tahran'a yönelik İsrail saldırılarında "şehit düştüğünü" bildirdi. İsrail daha önceki saldırılarında da çok sayıda üst düzey subay ve İran nükleer programı için çalışan bilim insanını öldürmüştü.

İran medyasında yer alan haberlere göre İsrail ayrıca, aralarında İran Petrol Bakanlığı ve Tahran Emniyet Müdürlüğü'nün de bulunduğu çok sayıda kamu binasını hedef aldı. İsrail daha önce İran Savunma Bakanlığı ve devletin resmi nükleer araştırma kurumunun yapılarını vurmuştu. İran basını, vurulan bu hedeflerin yanı sıra İsrail'in saldırılarından sivillerin yaşadığı bölgelerin de etkilendiğini aktarıyor. Öte yandan, başkent Tahran'a yönelik İsrail saldırılarının artmasının ardından binlerce kişinin, ülke içinde daha güvenli yerlere gitmek için yola çıktığı ve otoyollarda büyük kuyruklar oluştuğu aktarılıyor.

İsrail'in hedefi İran'da yönetimi düşürmek mi?

ABD televizyonu Fox News'a konuşan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'da iktidarda bulunan rejimi düşürmeyi mi hedefledikleri sorusuna, "Bu tabii ki bir sonuç olabilir. İran rejimi çok zayıf" yanıtını verdi. Netanyahu ayrıca, İranlıların büyük çoğunluğunun İslamcı iktidardan kurtulmak istediğini savundu.

Reuters haber ajansı tarafından dile getirilen, ABD Başkanı Donald Trump'ın geçtiğimiz günlerde Netanyahu ile yaptığı bir görüşmede, İran'ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesine karşı çıktığına dair iddia ile ilgili soruyu ise doğrudan cevaplamayan İsrail Başbakanı, "hiç yapılmamış görüşmelere dair ortalıkta çok fazla yanlış haber olduğunu" dile getirdi.

dpa/ ET

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Kaynak: Deutsche Welle

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Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızlarının istihbarat şefi öldürüldü - Son Dakika

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