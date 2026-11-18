İran domates, patates ve soğan ihracatını yasakladı, karar gümrüklere iletildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İran devlet televizyonunun haberine göre, domates, patates ve soğan ihracatı yasaklandı. Mevcut acil durum şartları ve tarım ürünleri pazarını yönetme ihtiyacı gerekçesiyle alınan karar tüm gümrüklere iletildi.
TAHRAN (AA) – İran'ın, temel tarım ürünlerinden olan domates, patates ve soğan ihracatını yasakladığı bildirildi.
İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, domates, patates ve soğan ihracatı yasaklandı.
Haberde alınan kararın, mevcut acil durum şartları ve tarım ürünleri pazarının yönetilmesi ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi.
Haberde ayrıca, ihracat yasağına ilişkin kararın tüm gümrüklere iletildiği bilgisi yer aldı.???????
Kaynak: AA
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