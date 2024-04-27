İran EXPO 2024 Fuarı Türkiye\'nin de katılımıyla başladı

Güncel

Tahran'da düzenlenen "İran EXPO 2024 Fuarı" aralarında Türkiye'nin de olduğu bir çok ülkeden iş insanı ve yatırımcının katılımıyla başladı.

Fuar açılışına İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Sanayi Maden ve Ticaret Bakanı Abbas Aliabadi, yabancı ülkelerden bakanlar, aralarında Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç'ın da olduğu yabancı misyon temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Tahran Uluslararası Fuar Merkezi'nde bu yıl 6'ncısı düzenlenen fuarda maden, çelik, bakır, makine, iş araçları, gıda, ilaç, el sanatları, halı gibi onlarca alanda faaliyet yürüten İranlı şirketler stant açtı.

Bugün kapılarını açan ve 4 gün boyunca devam edecek olan fuarda yabancı yatırımcılara ülkenin farklı yerlerinde bulunan yatırım alanları tanıtılacak.

Fuara katılan Türk yatırımcılar da İranlı şirketlerle çeşitli görüşmelerde bulunarak bilgi paylaşımı, üretim ortaklığı, ithalat ve ihracat konularında girişimlerde bulunacak.

AA muhabirinin sorusunu yanıtlayan Huzistan Demir Madenleri Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Tahiri, hali hazırda 27 ülke ile demir ticareti yaptıklarını belirterek Türkiye ile de bu alanda çalışmak için görüşmeler yapılacağını ifade etti.

Fuara farklı ülkelerden katılan yatırımcılar, Çin şirketlerinin büyük oranda faaliyet gösterdiği İran pazarında yer bulmak için iş birliği yollarını arayacak.