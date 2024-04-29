İran, Fars Körfezi Günü\'nü kutladı

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İran'da ülkenin güneyinin 1622 yılında Portekiz işgalinden kurtarılmasının yıl dönümü "Fars Körfezi Günü" olarak kutlandı.

Basra Körfezi kıyısında yer alan ve ülkenin güneyindeki Buşehr kenti açıklarında donanmaya ait bir gemide düzenlenen etkinliğe askeri ve sivil yetkililerin yanı sıra davetliler ve gazeteciler katıldı.

Etkinlik kapsamında İran savaş gemileri ile silahlarla teçhiz edilmiş sürat tekneleri Basra Körfezi'nde manevralar yaptı.

Programda konuşan Buşehr Valisi Ahmed Muhammedizade, bugünün İran tarihinde yerinin önemli olduğunu belirterek, "10 Ordibeheşt (29 Nisan), yaklaşık 400 yıl önce işgalci Portekizlilerin 117 yıllık baskıcı yönetimlerinin ardından ülkenin güney topraklarından tarihi kaçışını ve yenilgisini hatırlatan bir gündür." dedi.

İran ile Arap Yarımadası arasında güneydeki Umman Denizi'ne uzanan Basra Körfezi, yaklaşık 240 bin kilometrekarelik bir alanı kapsamasıyla Meksika Körfezi ve Hudson Körfezi'nden sonra dünyanın üçüncü büyük körfezi sayılıyor.

Türkiye'de genellikle "Basra Körfezi" olarak anılan bölgeyi İran, "Fars Körfezi"; Arap ülkeleri ise "Arap Körfezi" olarak adlandırıyor. Bölgenin en eski tarihsel adının "Fars Körfezi" olduğunun belgelerle sabit olduğunu savunan Tahran yönetimi, bu bölgeye "Arap Körfezi" denilmesine karşı çıkıyor.