İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Trump'ı yaşlı buldu, ABD ve İsrail'i uyardı

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, Trump'ı hedef aldı.

"ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.

Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz." diye konuştu.