İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Trump'ı yaşlı buldu, ABD ve İsrail'i uyardı - Son Dakika
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İran Genelkurmay Başkanı Abdullahi, Trump'ı yaşlı buldu, ABD ve İsrail'i uyardı

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İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump için 'artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil' dedi. Abdullahi, ABD ve İsrail'in olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlar doğuracağını belirterek 'Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz' dedi.

İran Genelkurmay Başkanı Ali Abdullahi, ABD Başkanı Donald Trump'ı hedef alarak, "ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." dedi.

İran basınına yansıyan haberlere göre, Abdullahi, Trump'ı hedef aldı.

"ABD Başkanı artık yaşlandı, yerinden kalkacak durumda değil." diyen Abdullahi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik olası yeni saldırılarının daha ağır sonuçlara yol açacağını söyledi.

Abdullahi, ABD ve İsrail'in daha önce birçok kez İran'ı sınadığını ve denenmişi denemenin hata olacağını belirterek, "Ahmakça kararlarınız için dakikaları sayıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA
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