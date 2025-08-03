İran Hava Sahası Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika
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İran Hava Sahası Kısıtlamalarını Kaldırdı

03.08.2025 10:38
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İran, 12 gün süren çatışmaların ardından hava sahasındaki kısıtlamaları kaldırdı.

TAHRAN, 3 Ağustos (Xinhua) -- İran, İsrail ile 12 gün süren çatışmaların başlamasıyla hava sahasında uygulamaya koyduğu kısıtlamaların tamamını kaldırdı.

Sivil Havacılık Örgütü cumartesi günü internet sitesinde yaptığı açıklamada, hem yurtiçi hem de yurtdışı uçuşların savaş öncesi seviyeye döndüğünü ve Tahran'daki Mehrabad Uluslararası Havalimanı'nın 24 saat faaliyete geçtiğini belirtti.

Açıklamada, "Şu andan itibaren tüm havayolları ve seyahat acenteleri 24 saat uçuş hizmeti ve bilet satışı sunabilir" denildi.

İsrail'in Tahran ve diğer bölgelere yönelik hava saldırılarının ardından İran ilk olarak 13 Haziran'da hava sahasını kapatmıştı. 12 gün süren çatışma 24 Haziran'da ateşkesle sona ermişti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran Hava Sahası Kısıtlamalarını Kaldırdı - Son Dakika

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