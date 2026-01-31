İran\'ın güneyindeki Bender Abbas\'ta patlama! Suikast iddiası var

ABD'nin İran'a yönelik saldırı söylemlerini artırdığı ve bölgede savaş ihtimalinin yüksek sesle konuşulduğu günlerde, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgede hareketlilik yaşandı.

"ÜST DÜZEY KOMUTAN HEDEF ALINDI" İDDİASINA YALANLAMA

Patlamanın ardından sosyal medyada ve bazı yabancı basın organlarında, İran Devrim Muhafızları'ndan üst rütbeli bir ismin hedef alındığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak İran devlet medyası bu haberleri kesin bir dille reddetti.

İran devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir binada gerçekleştiğini duyurdu. İran'a yakın resmi ajanslar ise olayın askeri bir hedefle ya da üst düzey bir yetkiliyle bağlantılı olmadığını, patlamanın teknik ya da kontrollü bir nedenden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

4 ÖLÜ, 10 YARALI

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YAKIN STRATEJİK NOKTA

Hürmüz Boğazı'na yakınlığıyla öne çıkan Bender Abbas Limanı, İran'ın dış ticaretinin büyük bölümünün yürütüldüğü stratejik bir merkez olarak biliniyor. Bölge, geçmiş yıllarda da çeşitli endüstriyel kazalar ve patlamalarla gündeme gelmişti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Anlaşma olmazsa ne olacağını göreceğiz" sözlerinin ardından, İran'a yönelik saldırının ne zaman yapılacağının Washington'da, konuşulduğu iddia edildi. ABD'li yetkililer, bölgedeki müttefik bir ülkeye saldırının gününe ilişkin bilgi verdiği öne sürüldü.

"PAZAR GÜNÜ" İŞARET EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." tehdidinin ardından yeni iddialar gündeme geldi.

ABD'li askeri kaynaklara dayandırılan bir haberde, İran'a yönelik saldırının pazar günü (1 Şubat) gerçekleşeceği iddia edildi.

Drop Site News'te yer alan iddiaya göre üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın hafta sonu İran'a yönelik bir saldırıya izin verebileceği ihtimali konusunda bölgedeki müttefik bir ülkeyi bilgilendirdiğini söyledi. ABD'li yetkililer, Trump'ın emir vermesi halinde saldırının en erken pazar günü başlayabileceğini belirtti.