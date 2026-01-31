İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var

Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın güneyindeki Bender Abbas\'ta patlama! Suikast iddiası var
31.01.2026 15:08  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İran\'ın güneyindeki Bender Abbas\'ta patlama! Suikast iddiası var
Haber Videosu

ABD'nin İran'a saldırı tehditlerini yoğunlaştırdığı dönemde İran'ın güneyinde yer alan Bender Abbas kentinde 8 katlı bir apartmanda patlama meydana geldi. Patlamanın nedeni henüz bilinmezken İran kaynakları; Devrim Muhafızları'nın bir komutanının hedef alındığı iddiasını yalanladı. Patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

ABD'nin İran'a yönelik saldırı söylemlerini artırdığı ve bölgede savaş ihtimalinin yüksek sesle konuşulduğu günlerde, İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentindeki Muallim Bulvarı üzerinde bulunan 8 katlı bir binada patlama meydana geldi. Patlama sonrası bölgede hareketlilik yaşandı.

"ÜST DÜZEY KOMUTAN HEDEF ALINDI" İDDİASINA YALANLAMA

Patlamanın ardından sosyal medyada ve bazı yabancı basın organlarında, İran Devrim Muhafızları'ndan üst rütbeli bir ismin hedef alındığına dair iddialar gündeme geldi. Ancak İran devlet medyası bu haberleri kesin bir dille reddetti.

İran devlet televizyonu, patlamanın sekiz katlı bir binada gerçekleştiğini duyurdu. İran'a yakın resmi ajanslar ise olayın askeri bir hedefle ya da üst düzey bir yetkiliyle bağlantılı olmadığını, patlamanın teknik ya da kontrollü bir nedenden kaynaklanmış olabileceğini bildirdi.

4 ÖLÜ, 10 YARALI

Hürmüzgan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü, patlama sonucunda 4 kişinin hayatını kaybettiği, 10 kişinin ise yaralandığı yönünde iddialar bulunduğuna ancak şu ana kadar bunu doğrulayamadıklarını söyledi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi.

Patlamanın nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YAKIN STRATEJİK NOKTA

Hürmüz Boğazı'na yakınlığıyla öne çıkan Bender Abbas Limanı, İran'ın dış ticaretinin büyük bölümünün yürütüldüğü stratejik bir merkez olarak biliniyor. Bölge, geçmiş yıllarda da çeşitli endüstriyel kazalar ve patlamalarla gündeme gelmişti.

ABD-İRAN GERİLİMİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın "Anlaşma olmazsa ne olacağını göreceğiz" sözlerinin ardından, İran'a yönelik saldırının ne zaman yapılacağının Washington'da, konuşulduğu iddia edildi. ABD'li yetkililer, bölgedeki müttefik bir ülkeye saldırının gününe ilişkin bilgi verdiği öne sürüldü.

"PAZAR GÜNÜ" İŞARET EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'a yönelik "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." tehdidinin ardından yeni iddialar gündeme geldi.

ABD'li askeri kaynaklara dayandırılan bir haberde, İran'a yönelik saldırının pazar günü (1 Şubat) gerçekleşeceği iddia edildi.

Drop Site News'te yer alan iddiaya göre üst düzey ABD'li yetkililer, Trump'ın hafta sonu İran'a yönelik bir saldırıya izin verebileceği ihtimali konusunda bölgedeki müttefik bir ülkeyi bilgilendirdiğini söyledi. ABD'li yetkililer, Trump'ın emir vermesi halinde saldırının en erken pazar günü başlayabileceğini belirtti.

Devrim Muhafızları, Orta Doğu, Güncel, Gündem, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Melih Özke Melih Özke:
    başlıyor ABD 5 7 Yanıtla
  • hnprz7dtcw hnprz7dtcw:
    hadi geçmiş olsun ülkemizi komple kapatın 8 0 Yanıtla
  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    sınırları korumamız gerek. mayın bölge yapılması lazım. ama bizimkiler aksine temizledi mayinlar 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belçika’da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak Belçika'da ağır suçlardan hüküm giyenler vatandaşlıktan çıkarılacak
Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi Aleyna Çakır davasında yargılama sürüyor: Duruşma mayıs ayına ertelendi
Konyaspor U19 Takımı, İstanbul’da kaza yaptı Yaralılar var Konyaspor U19 Takımı, İstanbul'da kaza yaptı! Yaralılar var
UEFA Avrupa Ligi’nde İlhan Mansız sürprizi Gören herkes aynı yorumu yaptı UEFA Avrupa Ligi'nde İlhan Mansız sürprizi! Gören herkes aynı yorumu yaptı
TFF’den, İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sağlık durumuna ilişkin açıklama TFF'den, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sağlık durumuna ilişkin açıklama
Futbol şöleni bizi bekliyor İşte Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa’daki rakipleri Futbol şöleni bizi bekliyor! İşte Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Avrupa'daki rakipleri
Döner ve sucukta tek tırnaklı eti İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir Döner ve sucukta tek tırnaklı eti! İşte mide bulandıran ürünlerin üretildiği iki büyükşehir
Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı Siteye geldi, tabancasını çekip güvenlik görevlisine kurşun yağdırdı
26 yıllık ara sona erdi Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa’da dokundu 26 yıllık ara sona erdi! Binlerce kilometre uzaklıktaki caminin halıları Manisa'da dokundu
İsrail’den Lübnan’ın güneyine saldırı 1 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Lübnan'ın güneyine saldırı! 1 kişi hayatını kaybetti
Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü Eski WWE şampiyonu, canlı yayında konukları ve yayın ekibini dövdü

15:58
Ne forma ne de bilet Minik taraftarın Saran’dan isteği yürek burktu
Ne forma ne de bilet! Minik taraftarın Saran'dan isteği yürek burktu
15:11
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı İşte ödenecek rakam
Fenerbahçe 19 yaşındaki yıldızla anlaştı! İşte ödenecek rakam
14:57
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
Sert düşüş sonrası altın ve gümüşe yönelen ülke: Ne var ne yok topluyor
14:37
Sadettin Saran’ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
Sadettin Saran'ın kürsüde söyledikleri alkış tufanı kopardı
14:19
Operasyonun son dalgasında kimler var Dominik’teki yarışmacıya yakalama kararı
Operasyonun son dalgasında kimler var? Dominik'teki yarışmacıya yakalama kararı
13:52
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam
13:43
İstanbul Ataşehir’de büyük yangın: Ekipler canla başla mücadele ediyor
İstanbul Ataşehir'de büyük yangın: Ekipler canla başla mücadele ediyor
13:42
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
Altında rekor sonrası sert çakılma: İslam Memiş o tarihi işaret etti
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:20
Fuhuş operasyonunda kirli çark Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı
Fuhuş operasyonunda kirli çark! Çiçekçi ve garsonun hesabından milyonlar çıktı
09:16
Karar Resmi Gazete’de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Karar Resmi Gazete'de: 21 ilde kenevir üretimine onay çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 16:00:33. #.0.5#
SON DAKİKA: İran'ın güneyindeki Bender Abbas'ta patlama! Suikast iddiası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.