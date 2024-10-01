İran'ın İsrail'e Füze Saldırısı Planları

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İsrail basını, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze saldırısı başlatmayı planladığını belirtti.

İsrail ordu radyosunun ismi açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, "İran'ın bugün İsrail'e füze saldırısı düzenleme niyetinde olduğunu gösteren belirtiler var." ifadesi kullanıldı.

İsrail devlet televizyonunun haberinde de ismi açıklanmayan bir ABD'li yetkilinin, "İran'ın yakın zamanda İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler mevcut." dediği aktarıldı

Kanal 12'nin haberinde de " Beyaz Saray'dan bir kaynak, ABD'nin, İran'ın yakında İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretleri tespit ettiğini söyledi." ifadesine yer verildi.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Kısa bir süre önce ABD'deki ortaklarımız bize, İran'ın yakın zamanda İsrail'e füze fırlatma hazırlığı içinde olduğunu gözlemlediklerini bildirdi." ifadelerini kullanmıştı.

İran, 13 Nisan'da İsrail'e yüzlerce kamikaze insansız hava aracı, balistik ve seyir füzesiyle saldırı başlatmıştı.

İran bazı hedeflerin vurulduğunu, İsrail ise saldırıların çoğunun hava savunma sistemlerince önlendiğini ancak güneydeki bir askeri üsse füze isabet ettiğini açıklamıştı.