İran, İsrail'e ait F-35 uçağını düşürdüğünü iddia etti.

İran, ülkenin batısında İsrail'e ait bir F-35 savaş uçağının düşürüldüğünü öne sürdü.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin batı semalarında bir İsrail F-35 savaş uçağı düşürüldü.

Pilotun, uçağın vurulmasından sonra fırlatma koltuğunu kullanarak atladığı ve akıbetinin henüz belli olmadığı bildirildi.

Konuya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuna açıklanacağı aktarıldı.

Öte yandan İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı yazılı açıklamada, İran'da İsrail'e ait F-35 savaş uçağının düşürüldüğü yönündeki haberlerin doğru olmadığını iddia etti.

İran, dün de ülkeye hava saldırısında bulunan 2 İsrail uçağının düşürüldüğünü iddia etmişti.

İsrail ordusu ise iddiayı yalanlamıştı.

İran medyasında düşürülen uçağın enkazına ait olduğu iddia edilen görüntüler yayımlanmıştı.

???????- ??İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da da İran'ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef olan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybederken, toplam sivil kaybının Tahran'da 78'i aştığı açıklanmıştı.

İsrail'in Tebriz'e saldırılarında da 18 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

İran ordusunun İsrail'e balistik füzelerle yaptığı geniş çaplı karşı saldırılarda Tel Aviv'de en az 9 bina yıkıldı. İsrail'in açıklamasına göre, saldırılarda en az 3 kişi öldü, 172 kişi yaralandı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.