İran, İsrail Saldırısının Hedefini Açıkladı

(ANKARA) – İran'ın resmi haber ajansı IRNA, İsrail'in güneyindeki Soroka Hastanesi'ne isabet eden füze saldırısında hedefin aslında İsrail ordusuna ait bir teknoloji parkı olduğunu belirtti. Ajans, hastanenin yanındaki Gav-Yam Negev Teknoloji Parkı'nın, İsrail ordusunun komuta ve istihbarat birimlerine ev sahipliği yaptığını savundu.

IRNA'nın haberinde "Saldırının ana hedefi, Beerşeva'daki Soroka Hastanesi'nin yanında yer alan, İsrail ordusunun geniş komuta ve istihbarat üssü ile askeri istihbarat kampüsünü içeren Gav-Yam teknoloji parkıydı" ifadeleri yer aldı.

Söz konusu teknoloji parkı, Ben Gurion Üniversitesi kampüsü ile İsrail ordusunun C4i direktörlüğüne komşu konumda bulunuyor. C4i, İsrail Savunma Kuvvetleri'nin elit teknolojik birimi olarak biliniyor. Parkın resmi web sitesinde ise tesis, "İsrail'in en gelişmiş Ar-Ge merkezlerinden biri" olarak tanımlanıyor ve şu ifadeler yer alıyor:

"IDF'nin elit teknoloji birimlerinden gelen veteranları, Ben Gurion Üniversitesi mezunlarını, yüksek teknoloji sektörünü ve yatırımcıları bir araya getirir."

Soroka Hastanesi ise parkın yaklaşık bir kilometre uzağında bulunuyor. Hastaneye düzenlenen saldırıda hasar meydana gelmişti. İsrail tarafı hedefin sivil bir sağlık tesisi olduğunu ifade etmişti.