İran, Katar ve Suriye ile Görüşmeler Yaptı

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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Katar ve Suriye dışişleri bakanları ile Tahran'da bir araya geldi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pezeşkiyan, Tahran'da bulunan Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Abdurrahman Al Sani ve Suriye Dışişleri Bakanı Bessam Sebbag'ı ayrı ayrı kabul etti.

Katarlı Bakan ile görüşmesinde Doha ile daha önce varılan anlaşmaların uygulanma sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyleyen Pezeşkiyan, bu ülke ile derin ve daha geniş ilişkilere önem verdiklerini belirtti.

Al Sani de Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İran ile anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasına vurgu yaptığını ve hükümetin önceliklerinden birinin de bu olduğunu ifade etti.

İran ile ilişkileri genişletmeyi hedeflediklerini vurgulayan Al Sani, Katar Emiri'nin yıl başında İran'ı ziyaret etmeyi planladığını aktardı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Suriye Dışişleri Bakanı Sebbag ile görüşmesinde ise Tahran- Şam arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, ABD ve İsrail'in bölgedeki planlarının etkisiz hale getirilmesi için Müslüman ülkelerin birlikte hareket etmesinin önemini vurguladı.

Tüm İslam ülkeleriyle saygı ve karşılıklı faydayı esas alan iş birliğini derinleştirmeye ve ilişki düzeyini geliştirmek istediklerinin altını çizen Pezeşkiyan, Suriye konusunda da bu yaklaşımın özel bir duruma sahip olduğuna dikkati çekti.

Suriyeli Bakan da İran ile diplomasi alanında daha fazla koordinasyon ve işbirliği yapmak istediklerini, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin de ABD'nin iki ülkeye yaptırımlarının etkisiz hale getirilmesi için önemli olacağını düşündüklerini belirtti.