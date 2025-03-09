İran, Macron'un İddialarını Reddetti

TAHRAN, 9 Mart (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı İran'a ait askeri teçhizat kullandığı yönündeki iddiasını reddetti.

Bekayi cuma günü yaptığı açıklamada Fransız yetkililerin sık sık "bu tür temelsiz ve yanlış" suçlamaları dile getirmesinin sorumsuzca olduğunu ve "Avrupa ve dünyada barış ve istikrarı yeniden tesis etme konusundaki ciddiyetsizliklerini" gösterdiğini söyledi.

Bekayi, Ukrayna ihtilafına müdahil olmadıklarını ve savaşa karşı olma ve çatışmanın diyalog ve diplomatik müzakereler yoluyla sona erdirilmesi yönündeki ilkeli tutumlarının devam ettiğini vurguladı.

Macron çarşamba günkü ulusa sesleniş konuşmasında, "Rusya, Ukrayna çatışmasını küresel bir çatışmaya dönüştürmüş durumda" diyerek Rusya'nın İran'a ait askeri teçhizat kullandığını iddia etmişti.

Ukrayna, Batılı bazı ülkelerle birlikte İran'ı çatışmalarda kullanılmak üzere Rusya'ya silah sağlamakla suçlarken, İran ise "temelsiz" olduğunu söylediği bu suçlamaları reddediyor.