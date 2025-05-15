İran Nükleer Faaliyetlerini Savundu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran Nükleer Faaliyetlerini Savundu

İran Atom Enerjisi Başkanı İslami, ülkesinin gizli nükleer faaliyeti olmadığını açıkladı.

15.05.2025 14:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, ülkesinin gizli bir nükleer faaliyetinin olmadığını savundu.

İran devlet televizyonuna göre, İslami, Meşhed'de düzenlenen 31'inci Ulusal Nükleer Konferansı'nda konuştu.

İslami, "Bizim hiçbir zaman açıklanmamış veya gizli bir faaliyetimiz olmadı. Faaliyetlerimiz her zaman Uluslararası Atom Enerji Ajansı'nın (UAEA) denetimi altında olmuştur." dedi.

UAEA'nın denetimlerinde ülkesinin nükleer faaliyetlerinin en çok denetime tabi tutulan yer olduğunu öne süren İslami, "Şu anda da Ajans denetçileri, gerek önceden bildirilmiş gerekse habersiz olsun, ülkemizin nükleer tesislerini düzenli olarak denetlemektedir." ifadelerini kullandı.

İranlı yetkili, ülkesinin nükleer teknoloji alanındaki hedeflerinin tamamen "şeffaf ve barışçıl" olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan ziyaretinde Riyad'da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) - ABD Zirvesi'nde İran'la yürüttükleri nükleer müzakerelere değinmişti.

Trump, konuşmasında, "İran'la bir anlaşma yapmak istiyorum. Ancak bunun için İran'ın teröre ve kanlı vekalet savaşlarına verdiği desteği sona erdirmesi gerekiyor. En önemlisi, nükleer silah elde etme çabasını tamamen, kalıcı olarak ve doğrulanabilir şekilde durdurmalıdır." ifadelerini kullanmıştı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İngiltere, Fransa ve Almanya ile nükleer konudaki görüşmelerin 16 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacağını belirtmişti.???????

Kaynak: AA

Uluslararası Atom Enerji Ajansı, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, istanbul, Güncel, Ajans, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Nükleer Faaliyetlerini Savundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Trump’ın sinyalini verdiği Türkiye’ye F-35 satışı, İsrail’de alarm zilleri çaldırttı Trump'ın sinyalini verdiği Türkiye'ye F-35 satışı, İsrail'de alarm zilleri çaldırttı
Premier Lig’de korkutan olay: Awoniyi’nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı Premier Lig'de korkutan olay: Awoniyi'nin bağırsakları yırtıldı ve yapay komaya alındı
MSB özel izin verdi, Kuzey Irak’taki üs bölgesinin kapıları açıldı MSB özel izin verdi, Kuzey Irak'taki üs bölgesinin kapıları açıldı
Trabzonsporlu Batista Mendy’den ayrılık açıklaması Trabzonsporlu Batista Mendy'den ayrılık açıklaması
Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi 7 ton bozulmuş peynir imha edildi Yakalanmasalar vatandaşa yedireceklerdi! 7 ton bozulmuş peynir imha edildi
Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi İkisinin de nedeni aynı Okul müdürü ve öğretmen, iki gün arayla can verdi! İkisinin de nedeni aynı
İlker Yağcıoğlu, Ali Koç’un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı İlker Yağcıoğlu, Ali Koç'un imza kampanyasını nasıl durdurabileceğini açıkladı
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap

14:31
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
Aracının gaz teli kopan sürücü, bulduğu yöntemle pes dedirtti
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı
13:01
Silahlar nereye teslim edilecek MSB’den PKK’nın feshine dair ilk açıklama
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama
12:32
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu’na sürpriz Hemen uyarı geldi
Kilo kontrolünde Sağlık Bakanı Memişoğlu'na sürpriz! Hemen uyarı geldi
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
21:24
Galatasaray’dan Savic için kırmızı kart itirazı
Galatasaray'dan Savic için kırmızı kart itirazı
21:23
İstanbul’da suya yüzde 10 zam
İstanbul'da suya yüzde 10 zam
21:06
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar
Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
20:45
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz
Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
20:35
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den
Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
20:35
Arif Kocabıyık tahliye edildi
Arif Kocabıyık tahliye edildi
20:17
Meksika’da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Meksika'da TikTok fenomeni kadın, canlı yayında öldürüldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 15:01:13. #7.12#
SON DAKİKA: İran Nükleer Faaliyetlerini Savundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.