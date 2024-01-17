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İran-Pakistan sınırında çatışma: 1 ölü - Son Dakika
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İran-Pakistan sınırında çatışma: 1 ölü

İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldü. Çatışmada 2 kişi yaralandı ve yaralılar kaçarak silah ve mühimmatlarını bıraktı. Emniyet güçleri, kaçan kişileri yakalamak için operasyon başlattı. Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda terör örgütü Ceyşul Adl'in eylemlerine sahne oluyor. Daha önce yapılan bir saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

İran-Pakistan sınırında çatışma: 1 ölü
17.01.2024 - 15:01,
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İran'ın Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan eyaletinde silahlı bir grup ile emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Polis Komutanı Ahmed Ali Guderzi, olayla ilgili bilgi verdi.

Guderzi, "Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask ilçesinin Cekigur köyünde, dün, sınırdan (Pakistan'dan) geçmeye çalışan teröristlerle emniyet güçleri arasında çıkan çatışmada 1 kişi öldürüldü, 2 kişi de yaralandı." dedi.

Yaralıların silah ve mühimmatlarını bırakarak kaçtıklarını aktaran Guderzi, emniyet güçlerinin bu kişileri yakalamak için operasyon başlattığını kaydetti.

Silahlı grubun ismi belirtilmezken, ülkenin güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaleti, son yıllarda "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve ülkede terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün çeşitli eylemlerine sahne oluyor.

Aynı bölgede 15 Aralık 2023'te bir polis merkezine saldırı düzenlenmiş, saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı Ceyşul Adl üstlenmişti.

İran silahlı kuvvetleri, dün, sınırın Pakistan tarafında bir köye dron ve füzelerle saldırmış, "Ceyşul Adl" örgütü üyelerine ait meskun mahaldeki bazı evlerin yıkılması sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmiş, 3 kadın da yaralanmıştı.

Kaynak: AA
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